Affluenza in calo al ballottaggio

Nella prima giornata di votazioni in Basilicata e Puglia, affluenza in calo nei Comuni pugliesi e lucani chiamati al voto per il ballottaggio. Alle ore 19 di domenica 17 ottobre 2021, affluenza in calo a Pisticci, unico comune di Basilicata al voto. Alle urne alle ore 23 si è recato il 40,21 % degli aventi diritto contro il 46,86 % del primo turno.

In Puglia, si sono recati ai seggi il 28,71% degli aventi diritto contro il 32,47% di quindici giorni fa. Ad eccezione di Ruvo di Puglia, in tutti gli altri comuni l’affluenza è in calo rispetto al primo turno.