RICONOSCIMENTO EUROPEO PER IL LUCANO DONATO VENA

Il docufilm Matera Plovdiv la retta via della cultura è stato omaggiato ieri a Roma dal Parlamento Europeo con una targa come finalista al premio ‘Cittadino euopeo 2020’ .La cerimonia si è svolta presso l’ufficio del Parlamento Europeo in Italia, a Roma, in via IV novembre. A ricevere il riconoscimento è stato Donato Vena, lucano di origini e reggiano d’adozione, attore protagonista del docufilm uscito in anteprima al cinema a Matera a novembre del 2019.Il riconoscimento al docufilm, diretto dalla giornalista Isabella Trovato in veste di regista, è stato assegnato dall’eurodeputato Brando Benifei con la seguente motivazione: “Per la promozione del dialogo interculturale, comprensione e condivisione dell’esperienza di ammirare un film tutti insieme in 40 Paesi”.A causa dell’emergenza sanitaria legata al covid, il docufilm Matera Plovdiv non è più uscito nel 2020 nelle altre sale cinematografiche in cui era stato programmato e per questo, il 22 maggio 2020, in occasione della giornata dei lucani nel mondo, gli autori Vena e Trovato hanno deciso di pubblicarlo online consentendone la visione per 24 ore in tutto il mondo per evadere dal lockdown. L’evento, battezzato ‘Una sala cinematografica grande quanto il mondo’ ha visto l’interesse di 147 associazioni lucane sparse nel mondo, nove Ambasciate e dieci Istituti Italiani di Cultura, scuole ed organizzazioni presenti in vari Stati. Il bilancio della giornata ha visto oltre 6.000 richieste d’interesse via email a ricevere il link per la visione del docufilm. Durante la cerimonia il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha diretto un saluto e le sue congratulazioni ai vincitori e a tutti i finalisti.L’evento è stato trasmesso in diretta su Europa Ansa.it e Corriere tv e sulla pagina facebook del Parlamento Europeo dove è ancora possibile vederlo interamente.



L’intervento di Donato Vena (dal minuto 33:00) alla sede italiana a Roma del Parlamento Europeo.

https://video.corriere.it/premio-cittadino-europeo-20202021/0f66ca02-2d8e-11ec-be4a-8aaf23299e0e?fbclid=IwAR00EYzqSFfBIEC1AViYZ-5lJS_A_-xuQoZsm1LAgjGttU75WhP7ZkZNLWo