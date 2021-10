Gianluca Grignani – I bei momenti DAL 15 OTTOBRE

DISPONIBILE IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALII BEI MOMENTIIl cantautore torna con un lavoro, frutto di una lunga gestazione, a cui si è dedicato minuziosamente curandone ogni dettaglio. Il brano, rivela un testo esistenzialista, figlio dei tempi che viviamo. Grignani, capace da sempre di mettere in musica tematiche di confronto d’intere generazione, in questo singolo fa emergere riflessioni profonde a cui da sempre ci ha abituato e il sarcasmo che ritroviamo ne I Bei momenti, continua ad essere figlio della ribellione artistica, che lo contraddistingue.Sul piano musicale Grignani, riprendendo i suoni del suo celebre album La fabbrica di plastica, ha mescolato il blues al rock, ottenendo una contaminazione musicale perfetta per esprimere stati d’animo. Grignani rimane l’artista per eccellenza capace di trasmettere grinta, determinazione, con potenza e coraggio.

