David Guetta si conferma per il secondo anno consecutivo il DJ numero 1 al mondo dalla classifica dei Top 100 DJ , l’ambito premio che ogni anno viene stilato dalla rivista DJ Mag. Questo risultato avviene a dieci anni dal suo primo riconoscimento di questo genere.

Il grande hit-maker dance e vincitore di Grammy David Guetta ha recentementecelebrato l’anniversario del decennio del leggendario album che ha cambiato per sempre lo scenario della musica pop, “Nothing But The Beat” e per onorare questa ricorrenza ha remixato il suo famoso singolo senza tempo “Titanium (feat. Sia)” pubblicando il David Guetta & MORTEN “Future Rave Remix” e con molte altre sorprese in arrivo! Il suo ultimo singolo è ‘ If You Really Love ME (How Will I Know)” con Mistajam & John Newman, attualmente in top 30 tra i brani più suonati in radio.

David Guetta è tra gli artisti più ascoltati di Spotify di tutti i tempi, vincitore come Best Electronic Act agli MTV European Music Awards. Di recente ha anche raccolto più di $1.7 milioni attraverso i suoi livesteram denominati United At Home per il Covid, includendo in queste iniziative organismi internazionali come l’UNICEF e la World Health Organization.

David ha venduto più di 50 milioni di dischi superando in termini di streaming i 10 miliardi di streams, vincendo 2 Grammy Awards e ricevendo 6 nomination.

Ha collaborato con tanti grandi della musica: Sia, Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga, Nicki Minaj, , Ariana Grande, J Balvin, Kid Cudi, Snoop Dogg, Usher, John Legend, Madonna, Avicii, Anne-Marie, Akon per citarne alcuni. Ha portato la dance music nel mainstream, fondendo urban, musica elettronica e pop music in nuovi generi popolari, producendo tra le più grandi hit dell’ultima decade come ’Titanium’, ‘Memories’, ‘Hey Mama’, ‘Say My Name’ e ‘Sexy Bitch’, giusto per citarne alcune.