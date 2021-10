LUTTO NELLA CHIESA PISTICCESE. LA SCOMPARSA DI DON GIOVANNI PUNZI

di MICHELE SELVAGGI

Predicava sempre “pace, carità e perdono”, anche nella sua prolungata, dolorosa sofferenza. Lo ricordiamo soprattutto sotto questo particolare aspetto, il caro sacerdote Giovanni Punzi che nella giornata di lunedì 11 ottobre è volato tra le braccia del Signore. La ferale notizia anche questa volta ha colto di sorpresa la nostra comunità parecchio legata ad un sacerdote, nostro concittadino, parecchio amato dal suo popolo e che, purtroppo, da alcuni anni per diversi mali, ha terribilmente sofferto senza mai lamentarsi. Un uomo tenace che, nonostante tutto, ha saputo ben conciliare il suo importante ministero pastorale con le negatività corporali della vita che lo hanno condotto alla fine. Colpita soprattutto la comunità di Pisticci scalo guidata per tanti anni dal parroco don Punzi, a cui subentrò don Domenico Spinazzola che, purtroppo, anche lui, ci ha lasciato solo qualche settimana. Un denominatore comune ha unito i due sacerdoti, deceduti entrambi nella Casa di Riposo del Brancaccio di Matera. L’annuncio della dipartita di don Giovanni, da parte dell’Arcivescovo di Matera Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, unitamente all’intero Presbiterio dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina. “ Certo del premio eterno promesso da Gesù ai suoi fedeli e a colui che ha scelto e inviato come sacerdote – recita l’annuncio della Curia – invita, se pur nella inevitabile sofferenza del momento, a ringraziare il Signore per la sua instancabile opera pastorale nelle, comunità parrocchiali di Grottole e Pisticci Scalo. Le esequie di don Punzi, alle ore 15,30 di oggi martedì 12 ottobre nella chiesa di Sant’Antonio di Piazza Umberto I°, secondo le disposizioni sanitarie del momento. (foto di Alberto Raimondo)