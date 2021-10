“Auspicare Congresso unitario per @PdBasilicata impegnarsi in tale direzione, smentire l’esistenza di cordate correntizie contrapposte e cristallizzate non significa affatto aprire a questo o a quel candidato, come da titolo del #Quotidiano. Proprio per niente”. Così su twitter il senatore Salvatore Margiotta smentisce seccamente il titolo con cui il Quotidiano del Sud indica un’apertura a Maura Locantore in vista del congresso Pd.

