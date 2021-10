MERAVIGLIOSA BASILICATA. I VOLTI DELLA PANDEMIA. COLLETTIVA DI 10 ARTISTI PISTICCESI 16 e 17 OTTOBRE A MARCONIA

Dieci nostri valenti artisti – per una importante rassegna con disegni, fumetti, pittura, scultura e fotografie, titolata “ Meravigliosa Basilicata …. I volti della Pandemia” – si sono dati appuntamento per una pubblica esposizione nella Piazza Elettra ( ingresso Pro Loco) di Marconia, nei giorni di sabato 16 ottobre, dalle ore 19,00 alle ore 22,00 e domenica 17 ottobre, nella mattinata, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nelle ore serali, dalle ore 19,00 alle ore 22,00, con ingresso libero. Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto delle misure di contenimento di contagio del virus Covid 19, con entrata nell’area espositiva di n. 3 persone per volta. Questi i nomi degli artisti locali impegnati nel racconto artistico della rassegna: Luciano Camardo, Alessandra D’Angella, Michele Lo Tito, Salvatore Malvasi, Pietro Martino, Maria Grazia Maurella, Anna Marzatico, Alberto Raimondo, Tiziana Ivana Viggiano e Stella Zambrella. L’interessante iniziativa artistica, è sponsorizzata dalla Associazione Pro Loco di Marconia, del Presidente Lino Malvasi e dalla Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Viviana Verri. Una rassegna che vale la pena visitarla, per apprezzare i magnifici lavori espositivi di un gruppo di bravi e già parecchio conosciuti artisti della nostra terra, non nuovi a questo tipo di eventi, che hanno saputo sfruttare un tema attuale ma anche tragico come la pandemia, inquadrato nel vasto panorama della nostra Basilicata, regione, per l’occasione, non meno colpita delle altre.

MICHELE SELVAGGI