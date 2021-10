SIMPATICA INIZIATIVA DELLA PRO LOCO PISTICCI OSPITANDO UNA CINQUANTINA DI CENTAURI DELLA REGIONE PUGLIA

Un’altra bella e interessante iniziativa dell’attivissima Pro Loco di Pisticci. Nella scorsa giornata di domenica 3 ottobre infatti, un elevato numero di centauri – una cinquantina circa – di moto di grossa cilindrata, provenienti da diversi centri della vicina regione Puglia, sono stati ospiti della nostra città e in particolare dell’associazione locale guidata dal Presidente Beniamino Laurenza che ha fatto gli onori di casa, esprimendo il suo compiacimento e saluti anche da parte della nostra sempre ospitale comunità. Tutta una giornata di festa e di grande accoglienza verso i graditi ospiti che hanno sostato e parcheggiato nella grande e moderna piazza La Salsa del rione Dirupo. Non è mancato poi un lungo giro turistico attraverso la principali vie del centro, visitando i punti più belli e interessanti dello stesso, toccando naturalmente anche i suggestivi e antichi rioni, Terravecchia e Dirupo, ben guidati dal centauro locale e socio della Pro Loco pisticcese, il sig. Francesco Calciano. A fine visita , dagli ospiti motorizzati, un doveroso ringraziamento per l’accoglienza verso il Presidente Laurenza e l’Associazione che rappresenta, compiacendosi per la simpatica iniziativa che in futuro potrebbe avere un seguito.

MICHELE SELVAGGI