Mascia incontra il Direttore Regionale Inps: Presto a Policoro l’ufficio Medico Legale – Commissione Invalidi

Presto a Policoro, presso la sede INPS, sarà riaperto il Centro Medico Legale – sede di Commissione invalidi. E’ quanto annunciato lo scorso 29 settembre, a margine dell’incontro che si è tenuto presso la Casa Comunale tra il Sindaco, Enrico Mascia, e il Direttore Regionale dell’Inps di Basilicata, Roberto Bafundi.

“Un risultato importante – dichiara il Sindaco Enrico Mascia – che conferma la rilevanza di Policoro nel Metapontino e nella Regione tutta. La storica collaborazione tra l’INPS e il Comune di Policoro, nata per venire incontro alle esigenze cittadine di una più ampia area di riferimento, è frutto di una stretta sinergia tra le parti costruita nel tempo, che ha avuto come obiettivo principale, l’analisi del fabbisogno dell’utenza dell’area metapontina della provincia di Matera: un grande passo in avanti nella direzione del rispetto delle esigenze dei cittadini più fragili, di cui la nostra Città, ancora una volta, si fa garante”.

“Si è conclusa solo un’altra tappa del percorso iniziato il 18 luglio del 1983 – dichiara Bafundi – e che ha visto l’Agenzia di Policoro – Presidio INPS importante su un territorio che non può assolutamente essere trascurato dalle Istituzioni. L’Istituto ha sempre posto massima attenzione verso le popolazioni della zona jonica della Basilicata, e ha nel tempo sviluppato politiche di articolazione territoriale che per il loro dinamismo porteranno, a breve, alla riapertura dell’Ufficio Medico proprio presso l’Agenzia, consentendo così a larghe fasce di popolazione di evitare i disagi collegati al doversi recare a Matera per poter essere sottoposti a visita medica”.

Policoro, 04.10.2021