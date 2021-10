PISTICCI (MT): CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI. DENUNCIATE 3 PERSONE E SEGNALATI ALLA PREFETTURA 2 ASSUNTORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere ed al rispetto delle norme volte a garantire la sicurezza stradale, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera tre persone e segnalato alla Prefettura di Matera altri due, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Nello specifico i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno provveduto al ritiro della patente, al sequestro dell’autovettura ed alla conseguente denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, nei confronti di un 64enne poiché, durante un controllo effettuato nella città di Bernalda, l’uomo si rifiutava di sottoporsi ad accertamento alcolemico, mentre in un altro caso i Carabinieri hanno provveduto al sequestro dell’autovettura ed alla conseguente denuncia in stato di libertà nei confronti di una donna di 29 anni, per guida senza patente e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto nel comune di Ferrandina sulla S.P. Salandra- Ferrandina.

Nel comune di Pisticci invece, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 25enne che, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, veniva sorpreso alla guida con patente sospesa.

Circostanza diversa nel comune di Bernalda, ove i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di un controllo della circolazione stradale di un’autovettura condotta da un 41enne, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, ritenuta per uso personale, ben occultato all’interno del vano porta oggetti. L’uomo pertanto subiva il ritiro della patente e veniva segnalato alla Prefettura di Matera.

Analogo episodio nel comune di Pisticci, ove i Carabinieri della Stazione di Marconia, nel corso di un controllo di un’autovettura condotta da un 49enne di nazionalità straniera, effettuavano una perquisizione personale rinvenendo nella tasca dei pantaloni due involucri contenenti marijuana ritenuta per uso personale. Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro, la patente veniva immediatamente ritirata e l’uomo veniva segnalato alla Prefettura di Matera.

Ad oggi, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nel corso dei servizi finalizzati a far rispettare le norme in materia di sicurezza stradale, hanno ritirato complessivamente da inizio anno 20 patenti per guida in stato di ebrezza e alterazione psico-fisica da alcool e droga, e 25 patenti per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.