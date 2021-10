ASM: OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE

L’Azienda Sanitaria di Matera mira a creare una politica sanitaria che abbia l’obiettivo di promuovere la salute e la prevenzione visti come fattori di sviluppo della società e della sostenibilità dei sistemi sanitari.

Dal 2 al 30 ottobre l’Azienda Sanitaria si dedicherà alle DONNE.

Un’equipe di ostetriche andrà nei comuni della provincia di Matera rispettando il seguente calendario:

2 Ottobre Montescaglioso

3 Ottobre Pomarico

9 Ottobre Bernalda

10 Ottobre Valsinni

16 Ottobre Tricarico

17 Ottobre Ferrandina

23 Ottobre Garaguso-Oliveto

24 Ottobre Stigliano

30 Ottobre San Mauro Forte

Nel corso di queste giornate, dalle 10.00 alle 18.00 sarà possibile sottoporsi alle seguenti prestazioni gratuite: pap-test, visite ostetriche a donne in gravidanza con rilevazione del BCF senza tracciato,counseling in materia di: contraccezione, MST, climaterio-menopausa a vista e prelievi capillari per diabete.

Dal 9 ottobre, al fine di evitare assembramenti e garantire un servizio ancora più efficiente verrà aperta una piattaforma dedicata alla prenotazione dei suddetti esami accedendo sempre dalla pagina web aziendale.

A Matera città, invece, nelle giornate del 3 e del 10 ottobre in Piazza Vittorio Veneto sarà possibile sottoporsi al gluco test, al fundus oculi, all’ossimetria, alla misurazione della pressione arteriosa, al calcolo del MBI – body mass index (indice di massa corporea) e in più’, sempre il 10 ottobre, per la prevenzione all’obesità, ci sarà anche il supporto degli specialisti dell’ADI, Associazione di Dietetica e Nutrizione clinica.

La prevenzione ha un ruolo fondamentale soprattutto in questo delicato periodo storico dove, causa pandemia, molte visite ordinarie, vengono ancora rimandate e dove le risorse sono sempre più’ limitate.

“Sole se uniti saremo più’ forti”. Vi aspettiamo numerosi nelle nostre piazze.