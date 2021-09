VALSINNI (MT): LOTTA AI FURTI NELLE AREE RURALI. I CARABINIERI SVENTANO FURTO

Nel pomeriggio di ieri, a Valsinni, i Carabinieri della Stazione di Colobraro, mentre pattugliavano l’area compresa di competenza al fine di reprimere i furti in aree rurali, sono intervenuti in Contrada Campanaro, ove era stato segnalato alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Policoro un furto in atto sul fabbricato ove sono installate alcune antenne di rilancio della rete internet. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso un 72enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che si era appena impossessato di una telecamera del sistema di videosorveglianza, alimentato da pannelli solari, posto a protezione delle citate antenne, traendolo in arresto. L’uomo, giunto sul sito a bordo del proprio quadriciclo elettrico, dopo aver forzato i ganci della telecamera e reciso i cavi, la caricava a bordo del proprio veicolo, venendo però bloccato dai militari.

La refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria materana.