LA CAMERATA DELLE ARTI IN CONCERTO DOMANI ALLA CATTEDRALE DI ACERENZA

EUROPA MUSICALE NELLA CATTEDRALE DI ACERENZA IL 29 SETTEMBRE

CONCERTO SACRO DE LA CAMERATA DELLE ARTI E TERRE DI ARISTEO

Un progetto europeo voluto dal Ministero degli Esteri che coinvolge La Camerata delle Arti,

l’associazione Terre di Aristeo e la Grecia e che domani, 29 settembre, porterà nella Cattedrale di

Acerenza formazioni musicali riunite da uno stesso concetto: quello della valorizzazione delle

eccellenze artistiche. E’ così che Basilicata e Grecia si trovano una accanto all’altra con uno spirito

identico su cui da tempo La Camerata delle Arti si muove per le sue produzioni. “Sono tante –

spiega Francesco Zingariello, direttore artistico de La Camerata delle Arti – le affinità culturali che

vogliamo evidenziare per far nascere e sviluppare uno scambio socio-culturale entusiasmante e

dal quale ci attendiamo risultati considerevoli come dimostrano anche i siti che abbiamo

individuato per questo progetto a cui teniamo molto, alla vigilia della partenza delle nostre nuove

produzioni. Lo sguardo a realtà che uniscono una tradizione culturale e storica millenaria, ci ha

sempre mosso . Per questo – prosegue – abbiamo scelto anche un Paese come la Grecia con cui

condividere anche aspetti che riguardino più fronti, realizzando così un progetto multidisciplinare

che evidenzi le affinità tra i due Paesi. Il contesto europeo rappresenta per La Camerata delle Arti

un percorso naturale in particolare all’interno delle attività previste dai nostri progetti sostenuti

dal Ministero degli Esteri; questo ci ha consentito di rafforzare collaborazioni e esperienze

professionali che entreranno a pieno titolo anche fra le nostre produzioni della stagione 2021-

Siamo orgogliosi di condividere queste esperienze con una realtà importante e

rappresentativa come Le Terre di Aristeo e con il Comune di Acerenza, a dimostrazione che il

binomio pubblico-privato può condurre a iniziative di straordinario valore per la crescita culturale

dei giovani professionisti che rappresenteranno i nostri territori sui palcoscenici di tutto il mondo”.

L’associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo comprende, l’area geografica di 83

comuni della Basilicata (62 in provincia di Potenza e 21 in provincia di Matera) che riunisce una

popolazione di oltre 315mila abitanti.

L’appuntamento è domani, 29 settembre alle 20,30 nella Cattedrale di Acerenza con il “Concerto

Sacro” con l’Orchestra da Camera Bulgaria Classic Foundation, il Coro della Federazione

Panellenica e artisti di arte varia provenienti dal centro Giovanile di Cracovia.