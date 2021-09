Il 29 settembre a Matera due appuntamenti: l’inaugurazione della nuova sede del “ConUnibas”, il consorzio dell’Università della Basilicata e il “Graduation Day” per i laureati magistrali

2091/2021

Matera, Mercoledì 29 settembre 2021:

Inaugurazione sede Consorzio: ore 11 Campus Universitario in via Lanera

Graduation Day: dalle ore 17, sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019 (Via L. La Vista 1)

INAUGURAZIONE SEDE CONSORZIO “CONUNIBAS” – Mercoledì 29 settembre 2021,

alle ore 11, a Matera, nel campus universitario in via Lanera, sarà inaugurata la nuova

sede di “ConUnibas”, il consorzio dell’Università degli studi della Basilicata, dopo quella

già presente nel campus di Macchia Romana, a Potenza, aperta nell’autunno del 2018.

Alla cerimonia parteciperanno il Rettore, Ignazio Mancini, l’Amministratore Unico del

Consorzio, Antonio Candela, e i rappresentanti degli studenti. A Matera “ConUnibas” sarà

presente negli spazi del Campus con una sala coworking con circa 50 postazioni, una

business room, un fablab, uffici e un’area di coliving. L’apertura della sede nel Campus

universitario di Matera rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo del Consorzio,

la cui azione è, attraverso queste scelte, sempre più orientata a sostenere, coadiuvare e

coprogettare attività ed eventi realizzati dalla comunità accademica nella sua complessa

articolazione, ad iniziare da quelle promosse in collaborazione con la componente

studentesca, eventi quali Open Day, Graduation Day, Placement Day ed eventi di

promozione e sensibilizzazione degli obiettivi di Agenda 2030. Il Consorzio, oltre a

supportare le attività di Ateneo, coordina e gestisce il progetto Comincenter, per

promuovere e implementare un modello più incisivo e determinante in materia di politiche

attive del lavoro e placement.

“GRADUATION DAY” PER I LAUREATI MAGISTRALI DI MATERA – A

Matera, mercoledì 29 settembre, alle ore 17 si svolgerà il secondo appuntamento del

“Graduation Day”, la “giornata del laureato” con la consegna delle pergamene e il classico

lancio in aria dei “tocchi” per i laureati magistrali nella Città dei Sassi, dopo quella andata

in piazza a Potenza lo scorso 21 settembre. Il raduno, per la preparazione del corteo, è

previsto davanti alla sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019, in via Luigi La Vista,

per evidenziare “il forte e intimo legame tra la cultura, le comunità e l’apprendimento, a

conferma della proficua collaborazione che si è instaurata tra l’Ateneo e la Fondazione nel

percorso della Capitale europea della Cultura 2019″. La sfilata inizierà dalla sede della

Fondazione alle 17.30 circa, per raggiungere l’Auditorium “R.Gervasio” del Conservatorio:

qui la cerimonia si svolgerà dalle 18 con l’esibizione del Coro dell’Unibas, i saluti delle

autorità istituzionali, l’intervento del Rettore, Ignazio Marcello Mancini, e la relazione della

Coordinatrice di “Democrazia e Futuro” per il Circolo Culturale “La Scaletta” di Matera,

Brunella Carriero, dal titolo “Gradualmente, poi improvvisamente”. Al termine, i laureati

lanceranno i loro tocchi, per la chiusura della giornata, in Piazza San Francesco, per poi

ritirare le loro pergamene.