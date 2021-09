27 settembre 2021, ore 17,00 – Istituto Sturzo di Roma Evento ufficiale di chiusura del Centenario della nascita di Emilio Colombo Convegno

“La Democrazia Cristiana e l’impegno dei cattolici nel Secondo Novecento. Quale eredità?”

Il 27 settembre, alle ore 17:00, presso l’Istituto Sturzo di Roma, si è tenuto il convegno conclusivo delle

manifestazioni per il Centenario dalla nascita di Emilio Colombo, dal titolo “La Democrazia Cristiana e

l’impegno dei cattolici nel Secondo Novecento. Quale eredità?”.

All’evento sono intervenuti lo storico Giampaolo D’Andrea, il Senatore Pier Ferdinando Casini, il Presidente

dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma, Nicola Antonetti, e Antonio Colangelo, ideatore del progetto “Emilio

Colombo”.

L’apertura e il coordinamento dell’evento sono stati affidati a Donato Verrastro, storico e Direttore del

Centro Studi Internazionali “Emilio Colombo”.

L’iniziativa, che ha inteso rilanciare, a partire dalla retrospettiva storica, una riflessione sulle culture

politiche del secondo Novecento e sul futuro del Paese, s’inserisce nelle attività organizzate, a partire

dall’aprile 2020, dal Centro Studi “Colombo” e dalla Biblioteca “Maurizio Leggeri”, sezioni del Centro di

Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo (CGIAM) di Potenza, per celebrare i cento anni della

nascita dello statista lucano.

Gli eventi del Centenario hanno previsto una serie di attività: il varo di un portale web dedicato alla figura

del politico lucano in occasione dell’anniversario della nascita (11 aprile 2020); la giornata inaugurale

svoltasi a Potenza il 18 settembre 2020 presso il Teatro Stabile; l’avvio di collaborazioni con enti e Istituzioni

per sollecitare e promuovere la ricerca storica e politica sul Novecento Italiano, in linea con la mission

principale del Centro Studi “Emilio Colombo”.

L’evento centrale è stato l’allestimento, a settembre 2020 presso il Palazzo della Cultura e del Turismo di

Potenza, di una mostra fotografico-documentaria itinerante dal titolo “La prima fede e l’ultima

inquietudine. Emilio Colombo a cento anni dalla nascita”: si è trattato di una riflessione “per immagini”

finalizzata alla comprensione del ruolo di Emilio Colombo nello scenario locale, in quello nazionale e nel più

ampio contesto internazionale. L’allestimento si è articolato intorno a tre sezioni: “Lo spirito

costituente”, “La Basilicata e il Mezzogiorno”, “La storia nazionale e internazionale”. Attraverso contributi

testuali, documenti, immagini fotografiche e produzioni video, è stato offerto un percorso narrativo che, a

partire dall’esperienza politica di un uomo del Sud, si è incuneato nella storia più generale del secondo

dopoguerra, svelandone dinamiche, processi e quadri geopolitici, con un breve focus dedicato alla

comunicazione politica. Il materiale esposto è stato estratto dal “Fondo Emilio Colombo”, un prezioso

patrimonio documentale e fotografico donato dalla famiglia e conservato dal CGIAM di Potenza.

La mostra, nei prossimi mesi, sarà allestita anche a Roma e a Bruxelles, nei luoghi e nelle istituzioni che

hanno visto Emilio Colombo protagonista di importanti pagine di storia nazionale e internazionale.

L’evento di chiusura, così come tutti gli altri organizzati nel corso dell’anno 2020-2021, si è svolto nel

rispetto di tutte le vigenti normative di prevenzione Covid-19.

La partecipazione attenta e numerosa della platea intervenuta ha lanciato un segnale positivo per la ripresa

delle attività in presenza e rappresentato una nuova spinta per le prossime iniziative del Centri Studi.