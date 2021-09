NOVA SIRI (MT): VIOLA GLI ABBLIGHI A CUI ERA SOTTOPOSTO. I CARABINIERI ARRESTANO 23ENNE DEL POSTO

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Nova Siri hanno arrestato un 23enne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine, in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto, quale aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione ai Carabinieri, in giorni e orari prestabiliti dal giudice, cui era sottoposto per i reati di resistenza a P.U. e lesioni personali aggravate, consumati a Taranto lo scorso aprile.

Il provvedimento scaturisce dalla reiterata violazione accertata dai militari della Stazione di Nova Siri e comunicata all’Autorità Giudiziaria. L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.