FRANA DI POMARICO AL VIA I LAVORI DI RIMOZIONE MACERIE. SINDACO MANCINI E’ STATO DI PAROLA

di Michele Selvaggi

POMARICO. Il primo cittadino di Pomarico Francesco Mancini, è tato di parola. Al via infatti, da qualche giorno, i lavori di rimozione delle macerie relative al terribile movimento franoso di fine gennaio 2019, che colpì una vasta parte della città, con gravi danni al patrimonio edilizio e stradale della stessa, con la distruzione di un gran numero di fabbricati abitati da famiglie ( compresa quella proprio del sindaco Mancini) ed altri non recuperabili. Per l’inizio di questi lavori, si era parlato della fine di agosto 2021 ( la data quindi è spostata solo di qualche decina di giorni) e la cosa aveva fatto seguito ad un confronto dello scorso 19 giugno nella casa comunale, con gli esperti e l’Amministrazione comunale in carica e presenti anche rappresentanti del comitato frana. In quella occasione ricordiamo, furono presentati gli elaborati curati e redatti dal Prof. Vincenzo Simeone e Prof. Francesco Sdao entrambi della Università di Bari e relativi ai lavori programmati in zona rossa di Corso Vittorio Emmanuele del centro cittadino, comprendenti tra gli stessi anche il doloroso abbattimento di ben 26 fabbricati della zona colpita, tra cui anche qualcuno che finora non ha mostrato particolari problemi di staticità e altro. Fu spiegato che le opere da eseguire comprenderanno in particolare la rimozione delle macerie da tutta l’area interessata, la messa in sicurezza dell’area e la risagomatura della parte a monte di Via Vittorio Emanuele con la conseguente riapertura al traffico. La soddisfazione del sindaco Mancini per l’avvenuto inizio degli attesissimi lavori, espresso nelle ultime ore attraverso una comunicazione a noi diretta, in cui si legge: “ Si tratta del primo dei tre interventi già finanziati dalla protezione Civile Nazionale : rimozione macerie, messa in sicurezza del versante nel post rimozione macerie e il consolidamento a monte della frana, con la riapertura alla viabilità di Corso Vittorio Emmanuele. Ora – ha aggiunto e concluso Mancini – possiamo guardare avanti con fiducia e continuare con il nostro programma che vede, oltre ad altri interventi, di consolidamento, di Fosso San Pietro, Fosso Cutana, via Europa, oltre alla realizzazione di un edificio scolastico tutto nuovo e di ultima generazione” .