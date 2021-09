Taranto riparte dal digitale e punta sull’innovazione: successo clamoroso per la prima edizione del TAWAVE

È stato un successo clamoroso e quasi inaspettato quello del TAWAVE: l’evento sulla sostenibilità digitale e data driven rivolto agli imprenditori tarantini, ai giovani e agli appassionati di tecnologia.

Ieri, sabato 25 settembre, la meeting room del Salina Hotel – che ha ospitato la manifestazione – era gremita di persone e di esperti provenienti da ogni parte di Italia per portare a Taranto la loro testimonianza.

Il TAWAVE – organizzato dall’associazione di promozione sociale surfHers – ha visto la collaborazione di Sabanet, Main Partner e software house tarantina con sedi anche a Roma e Milano, dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati – primario studio di consulenza tributaria e legale in Italia – e il patrocinio del Comune di Taranto e dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

TAWAVE è stata l’occasione per tracciare una strada nuova in cui le imprese del territorio – anziché lasciarsi travolgere dal cambiamento – possano, grazie alla conoscenza di temi che ruotano attorno alla digitalizzazione dei processi, governarlo.

Quello di ieri, non a caso, è stato solo l’inizio di una serie di iniziative che saranno riproposte durante l’anno.

“Vogliamo incentivare il dibattito tra imprenditori, professionisti e istituzioni del meridione sul tema dell’innovazione – commentano le organizzatrici, Alessia Demarco, Mariagrazia Efato, Valeria Merlo, Stefania Ressa e Carlotta Spalluto, tutte professioniste del digitale –, per questo abbiamo voluto fortemente questo evento, per far sì che sia il primo passo verso la rinascita di una Taranto più innovativa e rinnovata”.

“TAWAVE – Sostenibilità digitale e società data driven è un evento che abbiamo sostenuto e patrocinato, partecipatissimo e che sposa in pieno la visione della strategia Ecosistema Taranto – aggiungeFabrizio Manzulli,assessore allo Sviluppo Economico al Comune di Taranto -. Cinque giovani donne preparate, coraggiose e speciali che hanno scelto Taranto, dopo importanti esperienze lavorative in altri luoghi e che accompagneranno la transizione della nostra città. Le surfHers sono davvero un esempio di innovazione e crescita del nostro territorio, un esempio anche per altri giovani tarantini che vogliono cavalcare l’onda del cambiamento.”

GLI OSPITI DEL TAWAVE

L’organizzazione ringrazia ancora una volta i numerosi professionisti dell’innovazione, provenienti da molte parti d’Italia, che sono stati coinvolti.

· Andrea Romoli, autore presso StartupItalia, Event and Workshop Organizer, Digital Connector, che prima dell’inizio del talk ha tenuto un workshop gratuito dal nome: “Lightning Decision Jam: il meglio dei processi di problem-solving del mondo”.

· Gianfranco Zizzo, CEO di Sabanet.

· Armando Reale, Direttore commerciale Sabanet.

· Marco Belardi, Consulente Direzione delle Politiche Industriali presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presidente della commissione tecnica UNI CT 519 “Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0”.

· Antonio Poggi, COO di Visokio (azienda inglese che si occupa di Business Intelligence e Data Analytics).

· Cosimo Palmisano, Imprenditore Digitale, TEDx Speaker, Esperto di Intelligenza Artificiale.

· Mattia Salerno, IT e Data Protection Lawyer e Senior Associate di Pirola Pennuto Zei.

· Giovanni Liotta, Senior Associate Pirola Pennuto Zei – Dottore Commercialista e Revisore Contabile con expertise in materia di Sostenibilità e Terzo Settore.

· Giuseppe Desolda, docente di Programmazione per il Web presso il CdS Informatica e Comunicazione Digitale dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

· Vittoria Cinzia Cardone, Innovation Manager.

· Lara D’Argento, Growth Mentor, si occupa di innovazione culturale con esperienza in progetti sia ROI-oriented, sia SROI-oriented.

· Giuseppe Sanseverino, professore di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

· Lino Fornaro, Senior Security Consultant.

Si ringraziano, infine, gli sponsor che hanno contribuito alla manifestazione: Rino Petino srl (MAIN SPONSOR) – Progetto Automatico srl – Abintrax srl – Medical Center Taranto srl – Fondazione Taranto25, Lavanderia Fanelli srl, Tinazzi srl, Casanatura Vivaio di Mattia Malcore.

Si ringrazia, inoltre, Smart Marketing (media partner).