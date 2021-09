PULIAMO IL MONDO 2021

PULIAMO IL MONDO, la campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da 29 anni da Legambiente, a cui il Circolo di Policoro aderisce con passione e con entusiasmo da sempre, anche quest’anno, vi dà appuntamento: il 26 settembre , alle ore 9:30, al lido di Policoro (lato sinistro), con gli SCOUT/agesci , Coop.soc. Pippo’s House, OFS Fraternità di Policoro,YOUTH4PLANETlegambientegiovani, Gruppo Despar.

Tutti saremo impegnati a ripulire la spiaggia, la pineta e la duna dai rifiuti abbandonati e per dire NO ad ogni forma di pregiudizio, barriera e violenza.

Una bella mobilitazione per il clima e per l’ambiente, ma anche attivismo e azioni di cittadinanza attiva nel segno della concretezza, del buon esempio e dell’inclusione sociale.

E proprio in questi giorni, a livello nazionale, Puliamo il Mondo si aprirà sostenendo a gran voce i tanti ragazzi che in tutto il mondo sciopereranno per il clima per chiedere ai Grandi della Terra azioni concrete per il Pianeta a partire da politiche climatiche più ambiziose e coraggiose. Alla richiesta di più concretezza, Legambiente insieme ai suoi volontari porterà anche l’esempio di Puliamo il mondo, perché intanto ognuno di noi nel suo piccolo può fare la differenza, può adottare comportamenti più attenti e sostenibili a partire da una corretta raccolta differenziata, prendendosi cura di spazi e aree che sono beni comuni.

Inoltre, per divulgare l’importanza ambientale e sociale della manifestazione, quest’anno, il circolo ha collaborato con il Comune di Garaguso e l’IIS “Carlo Levi” dello Scalo di Garaguso nella facilitazione delle attività di pulizia dei luoghi, che si sono tenute oggi e continueranno domani.

La presidente del Circolo di Policoro, Stella Bonavita, esorta: ”Con queste motivazioni vi invitiamo a partecipare domenica al lido di Policoro per sentirci uniti in un obiettivo comune e perché riteniamo che sia un atto di giustizia ecologica nei confronti delle future generazioni impegnarsi, come abitanti di questo pianeta, a favore della Terra.”

FAI ANCHE TU UN GESTO PER IL PIANETA TERRA, PARTECIPA CON NOI !

VI ASPETTIAMO !

Policoro, 24 settembre 2021 PRESIDENTE

Circolo Legambiente Policoro

Stella Bonavita