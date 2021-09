INAUGURAZIONE DELLA SEDE DEL CONSORZIO DI TUTELA DELL’AGLIANICO DEL VULTURE | 25 SETTEMBRE 2021 di Scai Comunicazione

Un luogo istituzionale per

esaltare l’unità di intenti tra le

diverse realtà del territorio

Potenza, 24 settembre 2021 – Si è concretizzata la realizzazione della sede del

Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture che, grazie al supporto dei soci e

dell’amministrazione locale, si stabilizza in una location davvero particolare: Palazzo

Giustino Fortunato, nel cuore del Vulture.

Il Consorzio concretizza il sogno di avere un luogo istituzionale, che rafforzerà

ulteriormente la rete territoriale tramite l’organizzazione e la diffusione di iniziative

di valore, volte a promuovere l’utilizzo di strumenti digitali di incentivazione

finanziaria e di allineamento ai trend del marketing del vino.

L’evento è in programma per sabato 25 settembre 2021 alle ore 18.00 presso

Palazzo Giustino Fortunato, Rionero in Vulture (PZ).

Il Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture, Francesco Perillo si

è così espresso in merito:

“Nell’occasione dei festeggiamenti del

cinquantesimo anno dalla fondazione

del consorzio, realizziamo il sogno di

una sede fisica dove poter organizzare e

diffondere le nostre iniziative, grazie ai

nostri soci e all’amministrazione locale,

che ci ha concesso una location unica

come Palazzo Giustino Fortunato.”

CONSORZIO DI TUTELA DELL’AGLIANICO DEL VULTURE