Pisticci: intitolazione della piazzetta belvedere del rione Terravecchia a Libero Panetta.

Venerdì 24 settembre alle ore 17.00 avverrà la cerimonia di intitolazione della piazzetta belvedere del rione Terravecchia a Libero Panetta. Nato a Pisticci nel 1926 e diventato magistrato a soli 26 anni, Libero Panetta ha ricoperto diversi incarichi, prima come Pretore di Massa Carrara e di Ferrandina, poi Magistrato civile presso il Tribunale di Matera, Giudice Istruttore presso il Tribunale di Potenza, Consigliere della Sezione Civile della Corte di Appello di Potenza, Procuratore della Repubblica di Matera, concludendo la carriera come Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza.

Per onorare la memoria di questo illustre concittadino, deceduto l’otto maggio del 1997, la giunta comunale nel 2018 decise di dedicargli un luogo della città in cui è nato, individuandolo nella piazzetta posta lungo via D’Azeglio, caratterizzata da una terrazza panoramica sulla valle del Basento su cui, venerdì prossimo, alla presenza di parenti e amici della famiglia di Libero Panetta, verrà scoperta la targa in terracotta realizzata da artigiani locali.

La cittadinanza è invitata.

Il sindaco Viviana Verri