Women’s Fiction Festival, CONFERENZA STAMPA

Si terrà mercoledi 22 settembre, alle ore 15.30, nella sala Mandela, al sesto piano del municipio di Matera, la conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione del Women’s Fiction Festival organizzata dall’associazione culturale Matera Letteratura.

Dopo due anni di assenza torna una fra le più importanti kermesse letterarie italiane, unica in Europa per la sua originale formula con la quale si porta la scrittura nelle scuole, fra la gente, si promuovono seminari di approfondimento per scrittori e si organizzano pitch fra editor, agenti letterari e chi vuole proporre un proprio manoscritto.

Alla conferenza stampa parteciperanno: il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore comunale alla Cultura, Tiziana D’Oppido, la presidente dell’associazione Matera Letteratura, Mariateresa Cascino, e Maria Paola Romeo, Direttore editoriale del Festival, Silvana Kuhtz, di Poesia in azione.

Si prega i giornalisti di partecipare all’incontro seguendo le regole anticovid.

