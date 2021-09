POTENZA “Oriente islamico e Occidente cristiano oggi insieme”.

Incontro di grande rilievo a Potenza in programma per martedì 28 settembre, ore 16.30, al

Teatro Stabile. Tema dell’evento culturale “Oriente islamico e Occidente cristiano oggi

insieme nel segno della Fraternità umana nel segno di Papa Francesco e del Grande

Iman Al-Tayyb per la salvezza dell’Uomo e del Creato”, un percorso di crescita per le

comunità al fine di superare i luoghi comuni che continuano a contraddistinguere una

complessa e ultramillenaria vicenda.

La manifestazione si svolge sotto l’egida del “Premio letterario Basilicata” che celebra così

il suo cinquantenario (collaborazione del Circolo “Silvio Spaventa Filippi” e della

Fondazione Leonardo Sinsgalli, patrocinio della Regione Basilicata, dell’Amministrazione

provinciale, del Comune di Potenza e della Bienale Bilart) ed è promossa dal prof. Luigi

Serra (Preside della Facoltà di studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo dell’Università degl

Studi Orientale di Napoli) e dal prof. Guido Cipollone (Accademia Ambrosiana e già

Ordinario di storia medioevale presso la Pontificia Università Gregoriana).

Sono previsti, su specifici aspetti, gli interventi di Franco Cardini (Università di Firenze),

Mahmoud Salem el-Sheikh (Accademia della Crusca), Amedeo Di Maio (Università

Orientale di Napoli), Pietro Laureano (Università di Firenze) e Aurelio Pace (Foro di

Potenza). Le conclusioni dei lavori sono affidate all’Ambasciatore Riccardo Sessa

(vicepresidente della Società Italiana per le organizzazioni internazionale e già Direttore

generale del Mediterraneo al Ministero degli Esteri e ambasciatore in Iran e Cina).

Nel corso della manifestazione presentazione del volume dello stesso Giulio Cipollone,

fresco di stampa per l’editrice bolognese Il Mulino dall’eloquente titolo “Né crociata né

gihad – Quando papi e sultani avevano lo stesso linguaggio di guerra” che in copertina

riproduce un mosaico, tuttora esistente a Roma, considerato opera unica in tutta la storia

dell’arte, che mostra Cristo pantocratore che libera prigionieri cristiani e musulmani vittime

di «guerre sante».

Questo ieri mentre oggi, se da una parte si continuano a cercare appigli per alimentare

esclusione e razzismo, Papa Francesco insieme al Grande Imam sunnita di al-Azhar,

Ahmad al-Tayyib e al Grande Ayatollah sciita Sayyid ‘Alī al-Husaynī al-Sīstānī, offrono

motivi di speranza impegnandosi «On Human fraternity for world peace and living

together».

Filo conduttore del libro di Cipollone è che “Tutte le confessioni religiose implicano un

dentro e fuori culturale che non di rado diventa o dentro o fuori”. Ciò viene documentato

dal’utilizzo di lettere emanate dalle cancellerie di papi e sultani al tempo di crociate e

ğihād, evidenziando così, ampiamente, il modo scandaloso dei capi religiosi per

promuovere e incitare alla guerra utilizzando le stesse parole.

Allo stesso tempo, eretici e obiettori di coscienza, iniziano a distanziarsi dalle politiche

guerrafondaie dei capi religiosi e prendono la strada dell’inclusione e del servizio

umanitario, in chiara e costruttiva alternativa all’inestinguibile pratica dell’inimicizia e della

guerra.

21 Settembre 2021

