Audition di X Factor 2021, Luce – Atlantide giovedì 23 settembre

LuceAtlantide

Giovedi 23 settembre Audition X Factor 2021

“Atlantide” è il singolo con il quale il cantautore Luce decide di presentarsi alle Audition di X Factor 2021, riuscendosi ad aggiudicare gli ambiti 4 sì dei giudici. E’ un brano Pop, caratterizzato da una top line originale e mai scontata, sia nell’apertura del ritornello che nel fraseggio stretto delle strofe. Il testo racconta con immagini evocative una generazione che ha voglia di stare bene e di trovare il suo posto nel mondo. “Atlantide” conferma l’intesa artistica tra il produttore Paolo Paone e quella di Luce, collaborazione nata con il precedente singolo Film Porno.

Luce nasce a Monza il 30/09/97. Si avvicina alla musica fin da giovanissimo quando ad una recita scolastica canta una parte di una cover e viene acclamato dagli applausi di tutti i genitori. Da li inizia ad inseguire il suo sogno, studia e si diploma in pianoforte.Scrive e mette in musica i suoi testi sempre accompagnato dal piano.Ha la fortuna di far sentire le sue composizioni a Mogol che le apprezza molto.Il suo primo prodotto musicale ufficiale ‘’Film Porno’’ viene rilasciato con 8Nero Music e riscuote subito degli ottimi numeri.