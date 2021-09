HA FATTO TAPPA A PISTICCI LA XII EDIZIONE DI SULLE RIVE DELL’ALTO IONIO

di Michele Selvaggi

Quest’anno ha fatto tappa a Pisticci il Trofeo “ Sulle Rive dello Ionio” , organizzato dal Club Ionico Veicoli Amatoriali “ I Delfini di Taranto”, Un evento interregionale che non poteva sfuggire alla Pro Loco locale guidata dal Presidente Beniamino Laurenza, che ha colto l’occasione per ospitare una tappa della interessante manifestazione in programma sui centri della costa ionica da venerdì 17 a domenica 19 settembre, con la presenza di tanti veicoli amatoriali e storici. Nella nostra città, il raduno il pomeriggio di venerdì scorso, con una accoglienza della nostra popolazione, andata parecchio al di là delle aspettative, con una larga ed entusiasta partecipazione di pubblico per un evento di grande rilievo. A Pisticci, la carovana automobilistica proveniente dal Villaggio degli Argonauti, è giunta intorno alle ore 15 con l’arrivo in piazza Umberto I° di numerosi equipaggi della Romagna, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Veneto, Calabria e Basilicata. Nella nostra grande e più importante piazza, il salotto della nostra città, l’accoglienza e la registrazione dei presenti e partecipanti, accolti dal Presidente della Pro Loco Laurenza e dal Sindaco di Pisticci Viviana Verri. Uno scambio di targhe con il Circolo Organizzatore “ I Delfini” di Taranto con un riconoscimento particolare al corpo di Polizia municipale locale che, per l’occasione, ha esibito in mostra l’ auto speciale sportiva “ AUDI TT”, in loro possesso ( una vera “chicca”. Da parte del primo cittadino Verri, il saluto alla carovana e ai suoi organizzatori, compiacendosi per la iniziativa della Pro Loco locale, che tocca in modo particolare e interessante la nostra città e territorio. Nel tardo pomeriggio, i ragazzi e soci della Pro Loco pisticcese, hanno accompagnato gli ospiti per una visita in diversi e suggestivi luoghi della città, rioni Terravecchia e Dirupo ed a seguire una simpatica degustazione nella “ civettuola” piazzetta del Melograno di Corso Margherita, con prodotti tipici della nostra terra, In chiusura, il ritorno in piazza Umberto I° per adempimenti legati alla organizzazione dell’evento attraverso il controllo di un Giudice Federale. Soddisfatto il Presidente Beniamino Laurenza per la bella riuscita della manifestazione per un indimenticabile pomeriggio di festa. Da parte dello stesso, i ringraziamenti ai partecipanti ospiti, all’amministrazione comunale e in particolare ai Vigili Urbani e Protezione Civile per il contributo di personale supporto a favore della manifestazione, con l’auspicio che in futuro la cosa possa ripetersi nella nostra città, sempre pronta a dire si ad eventi che toccano spettacolo, folklore, ospitalità e storia. Come si ricorderà, la presentazione dell’importante evento era avvenuto nella sede di Radio Laser guidata dal direttore Antonio Rondinone e trasmessa anche sulla frequenza TV 835 della stessa emittente locale, sul digitale terrestre.