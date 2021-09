UN NUOVO DIFENSORE PER L’ELETTRA

Il rinforzo in retroguardia è l’italo-argentino Luca Javier Layus

L’Elettra Marconia è lieta di annunciare l’ingaggio del difensore Luca Javier Layus.

Nativo di Cordoba, classe 95’ con cittadinanza italiana, Layus ha mosso i suoi primi passi da calciatore nelle fila del River Plate de Villa Maria, per poi giocare a Mendoza e nell’Universitario de Villa Maria.

Layus ha già iniziato ad allenarsi con l’Elettra: “Il lavoro sul campo è duro, specialmente in questa prima fase della stagione. Sicuramente il mio ambientamento è favorito dalla presenza in rosa di diversi giocatori italo-argentini, ma anche i ragazzi locali mi stanno aiutando tantissimo. Mi è sempre piaciuta l’idea di giocare in Italia e ora finalmente metto a disposizione del Marconia le mie qualità. Sono un difensore roccioso e combattivo, caratteristiche molto importanti per il campionato che andremo ad affrontare”.



Bienvenido, Luca Javier!