Una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli

‘Bentornato papà’, il nuovo film di Domenico Fortunato in concorso al Bif&st 2021 e da ottobre al cinema.

Bentornato papà, il nuovo film di Domenico Fortunato è tra la anteprime mondiali in concorso al Bif&st dove sarà presentato il 29 settembre e uscirà da ottobre nelle sale cinematografiche con Altre Storie.

Il film, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo della Regione Puglia e di Apulia Film Commission, è un’intensa e toccante storia familiare con Domenico Fortunato, anche nel ruolo di protagonista, Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini (protagonista della serie Netflix Baby), l’esordiente Giuliana Simeone, affiancati da Dino Abbrescia, Giorgio Colangeli, Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano, Franco Ferrante.

Il film racconta la storia di una famiglia con legami profondi, nonostante alcune incomprensioni. Franco, un padre che ha dedicato la vita ai suoi cari e al lavoro. Il figlio Andrea, studente con le proprie ambizioni e inquietudini. La figlia Alessandra, sensibile e con il sogno di diventare maestra. La moglie Anna apprensiva e amorevole. Il fratello, Silvano, a cui è molto legato. Un tragico evento colpisce Franco improvvisamente, sconvolgendo la sua vita e quella dei suoi cari. Per tutti inizia un percorso terapeutico dell’anima alla ricerca di un nuovo equilibrio. Ma tutto cambierà ancora una volta.

Un viaggio nelle emozioni più profonde e contrastanti dell’animo umano, in cui le difficoltà e il dolore diventano per una famiglia occasione di parlare, capire, ritrovarsi.

“Sono davvero felice e onorato che Bentornato papà sia stato scelto tra i film in concorso al Bif&st e spero che il pubblico lo apprezzi – ha dichiarato Domenico Fortunato. È un film che racconta la vita quella ‘bella’, semplice, potente e piena d’amore. La malattia non è solo un momento doloroso, è anche la possibilità di abbattere quei muri costruiti involontariamente negli anni, fatti di silenzi e di incomprensioni, l’occasione di riavvicinarsi, di crescere. Ringrazio quindi Altre Storie, Rai Cinema e il Bif&st per aver creduto in me”.

“Ringrazio il Bif&st – ha aggiunto il produttore Cesare Fragnelli, il direttore Felice Laudadio che ci ha selezionati, accompagnando il film già in moviola, Domenico Fortunato per le emozioni che il film sa donare, il gruppo degli attori che scaldano il cuore con le loro interpretazioni, la troupe, i coproduttori che con me hanno creduto ancora una volta nel cinema italiano di qualità: Rai Cinema che con determinazione, su autori giovani ed esordienti, accompagna molti sogni del cinema targato Altre Storie, il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Apulia Film Commission. Grazie a chi ama il cinema come me”.

Bentornato papà è stato girato tra Martina Franca, in provincia di Taranto, e Roma. La sceneggiatura è di Cesare Fragnelli, Francesca Schirru, Lorenzo Righi, Michele Santeramo, Domenico Fortunato, la fotografia è affidata a Giorgio Giannoccaro, la scenografia a Marco Vigna, le musiche originali a Silvia Nair e i costumi sono a cura di Magda Accolti Gil. Francesca Schirru è l’aiuto regia e Antonio Alessi è l’organizzatore generale.