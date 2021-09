Da Unibas e Ufficio Scolastico regionale il progetto “Liceo Matematico” per gli istituti lucani

Un percorso didattico per accrescere le competenze degli studenti: presentazione alle scuole a Potenza – giovedì 16 settembre 2021, Campus di Macchia Romana, aula magna dipartimento Dimie – dalle ore 9

Anche quest’anno scolastico, e per la prima volta in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (Dimie) dell’Università della Basilicata promuoverà le attività del progetto “Liceo Matematico”: l’iniziativa, giunta al quarto anno, riguarderà le classi del primo biennio e le terze e quarte classi del triennio dei Licei che aderiscono, con l’attivazione dei moduli nell’orario extracurricolare. I Licei che aderiscono avranno modo così di allargare l’offerta formativa con un progetto che coinvolgerà da un lato i loro docenti, che saranno accompagnati da docenti universitari in un percorso di formazione, e dall’altro gli studenti, che avranno modo di conoscere ed esplorare più da vicino la matematica presente negli ambiti più disparati, dall’arte alla musica, dallo sport alle scienze naturali.

“Il Liceo Matematico – ha spiegato la Coordinatrice del Liceo Matematico per l’Università della Basilicata, Dott.ssa Angelica Malaspina – è una proposta di percorso didattico, rivolta in particolare ai Licei. L’obiettivo del progetto è di potenziare e accrescere le competenze matematiche degli studenti attraverso attività laboratoriali, favorendo collegamenti tra la Matematica e altre discipline. I percorsi didattici vengono progettati e realizzati con una stretta collaborazione tra i docenti universitari e i docenti degli istituti scolastici. Il Liceo Matematico è attivo in Basilicata dall’anno scolastico 2018-2019, e durante lo scorso mese di luglio ha ottenuto anche un importante riconoscimento istituzionale, attraverso la firma di un protocollo di intesa tra l’Università della Basilicata e l’Ufficio scolastico regionale”. Il progetto sarà presentato alle scuole, il 16 settembre a Potenza, nel Campus di Macchia Romana (Aula Magna del Dimie, dalle ore 9), con la “Giornata di Presentazione del Liceo Matematico”, promossa nell’ambito delle attività di formazione insegnanti del Piano Lauree Scientifiche – Area Matematica.

Nel corso dell’incontro, introdotto dalla Coordinatrice Malaspina, interverranno il Prorettore Vicario, Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo, il Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, Prof. Sorin Dragomir e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Dott.ssa Claudia Datena. La Prof.ssa Maria Rosaria Enea, in qualità di rappresentante e membro della Giunta del gruppo “Licei Matematici” dell’Unione Matematica Italiana, terminerà la sezione dei saluti di indirizzo fornendo alcuni aggiornamenti dal coordinamento nazionale del progetto. Il programma della giornata, che terminerà nel pomeriggio, si articolerà, attraverso nove seminari, tenuti dai docenti del Dimie (Marién Abreu, Antonio Azzollini, Alberto Cialdea, Vito Antonio Cimmelli, Maria Carmela De Bonis, Vita Leonessa, Angelica Malaspina, Sandra Saliani e Paolo Vitolo).

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid e si terrà in presenza limitatamente ai posti consentiti eai docenti di scuola che si saranno preventivamente registrati sulla piattaforma “Sofia”.E’ previsto un collegamento per via telematica su Google Meet al link:

https://meet.google.com/qzr-bgkv-qwf