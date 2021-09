SI DIMETTE L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’, RAFFAELE TANTONE

L’assessore alla Mobilità sostenibile, Raffaele Tantone, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il sindaco, Domenico Bennardi, nel ringraziare Tantone per il lavoro svolto, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La Giunta, di concerto con i consiglieri comunali, da 11 mesi sta lavorando in maniera armonica e intensa, ed ha già ottenuto risultati amministrativi importanti, ha sbloccato procedimenti fermi da molti anni ed ha messo in cantiere una serie di nuovi progetti. Consapevole che quanto maggiore sarà la convergenza di obiettivi, tanto migliori potranno essere i risultati che i cittadini attendono anche in termini di cambiamento del modo di amministrare, da alcuni mesi mantengo un costante confronto, con incontri periodici ravvicinati con gli esponenti della maggioranza: l’ultimo incontro con i rappresentanti del gruppo consiliare Verdi-Psi risale a giovedì scorso, ed è stato utile anche per verificare il livello di coesione tra forze politiche, consiglieri e assessori comunali”.

Matera, 11 settembre 2021