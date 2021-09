MARCONIA E’ IN ATTO INTERESSANTE MOSTRA FOTOGRAFICA TERRITORIO COMUNALE 10, 11 E 12 SETTEMBRE

di MICHELE SELVAGGI

MARCONIA. Una lodevole iniziativa quella organizzata e messa in atto da due ragazze del nostro territorio, appassionate di fotografia, Stella Zambrella e Grazia Maurella che, in collaborazione con la Pro Loco di Marconia, guidata dal Presidente Lino Malvasi, non nuovo a promuovere questi eventi, e dalle Bioblioteche comunali della responsabile Adele Esposito, hanno allestito una interessante e ricca mostra fotografica, in piazza Elettra della città, titolandola “ Meravigliosa Basilicata…..Pisticci e dintorni “. . L’ idea messa in pratica, nasce con la precisa finalità di far conoscere, attraverso scatti fotografici, il nostro vasto territorio comunale e divulgare la conoscenza delle straordinarie bellezze paesaggistiche e delle tradizioni ad esse legate. Per chi ama l’arte, le fotografie e le cose belle, sicuramente una occasione da non perdere, se non altro, anche per onorare i soggetti di questa brillante, singolare idea, intesa a promuovere Pisticci e il suo territorio, attraverso scatti fotografici. La rassegna, già in atto, è aperta al pubblico nei giorni di venerdi 10, sabato 11 e domenica 12 settembre, dalle ore 19 in poi. Per l’occasione, si avrà la possibilità di visionare anche foto in bianco e nero, rappresentanti il popolo di Pisticci di circa mezzo secolo fa ( anni 70), custodito negli archivi della Pro Loco di Marconia. L’evento – come informano gli organizzatori – è possibile trovarlo sui social alla voce “ Mostra Fotografica Meravigliosa Basilicata …..Pisticci e dintorni”. Buona visione a tutti.