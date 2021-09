Elezioni amministrative Scanzano Jonico, Cariello (Lega): “Bene la scelta del Ministero dell’Interno”

“Dopo quasi 24 mesi di commissariamento, la comunità di Scanzano Jonico tornerà al voto il prossimo 7 novembre.”

Lo dichiara il consigliere regionale Pasquale Cariello che continua: “Bene la scelta del Ministero dell’Interno di ridare la parola ai cittadini scanzanesi, ai quali spetta il diritto di scegliere i propri rappresentanti in seno al Consiglio comunale. Pur ringraziando le tre Commissarie Prefettizie per l’egregio lavoro svolto e i dipendenti comunali per la professionalità e l’impegno profuso, è bene che la politica torni a farsi interprete delle esigenze dei cittadini. Pertanto, è fondamentale che tutte le forze politiche lavorino, seppure nella diversità di vedute, con il solo scopo di sostenere una linea di sviluppo che porti Scanzano a essere protagonista del Metapontino e dell’intera Basilicata.

Il senso di responsabilità del quale mi sento investito in qualità di rappresentante delle Istituzioni mi impone di lavorare in questa direzione.

Forza Scanzano!”

Consigliere Pasquale Cariello