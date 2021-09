CASTELLANETA, INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI DEL MARE

Venerdì 10 settembre, alle ore 10:15, sarà inaugurato il Monumento ai Caduti del Mare a Castellaneta in via Felice Maritano angolo Via Bachelet. Interverranno alla cerimonia l’Amm. Sq. Pierluigi Rosati Presidente Nazionale Marinai D’Italia, l’Amm. Div. Salvatore Vitiello Comandante di Marina Sud ed il sindaco di Castellaneta avv. Giovanni Gugliotti.

Madrina della cerimonia sarà la Sig.ra Maria Pavone figlia del decorato al Valor Militare 2°C°N. Andrea Pavone a cui è intitolata l’Associazione Marinai d’Italia di Castellaneta.

La benedizione sarà impartita del Cappellano Militare della Marina di Taranto don Pasquale Di Donna unitamente al parroco di Castellaneta don Giuseppe Ciaurro. Sarà presente alla cerimonia la fanfara della Marina Militare diretta

dal Maestro Michele Di Sabato. Saranno inoltre presenti gli Ammiragli Federico Manganiello Delegato Regionale ANMI e Marco Cisternino Consigliere Nazionale ANMI della Puglia Centrale.

Al termine della cerimonia saranno consegnati gli Attestati di Benemerenza per 20 anni di fedeltà all’Associazione ad alcuni Soci fondatori. L’ANMI di Castellaneta venne costituita il 15.2.1998 ed intitolata al 2°C° N. Andrea Pavone che perse la vita durante la II Guerra Mondiale per affondamento della torpediniera Vega in uno scontro bellico nel

Canale di Sicilia il 10.1.1941.

Il monumento è stato realizzato, su concessione dell’Amministrazione Comunale di Castellaneta, sulla base ottagonale di una fontana dismessa utilizzando quasi interamente materiali e pertinenze specifiche delle navi.

E’ sempre l’ancora il simbolo principale che ci rappresenta, l’ancora che ci lega ai valori della vita, alla nostra storia, ai nostri cari caduti. L’opera è stata progettata dall’ Ing. Vito Ludovico Socio ANMI.

Il Presidente ANMI – Gruppo di Castellaneta C.V. Rocco Petrera