NEGRAMARO “Ora ti canto il mare” su Radio Laser / TV 835 da venerdì 10 SETTEMBRE

negramaro

“ORA TI CANTO IL MARE” dal 10 settembre in radio

Dal 10 marzo 2022 in tour nei palazzettiGuardare il mare

mi trasmette sempre un senso di pace,

di vita,

di futuro.

Giuliano Sangiorgi



“Ora ti canto il mare” è il nuovo singolo inedito dei negramaro, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 10 settembre. Il brano è uno dei primi in Italia disponibili anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Da sempre infatti la band è attenta alle novità sul suono e la produzione musicale, insieme alla ricerca nella scrittura dei testi di Giuliano Sangiorgi.

Il brano è scritto da Giuliano Sangiorgi e composto da Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3; “Ora ti canto il mare” va ad arricchire l’album “Contatto”, uscito per Sugar nel novembre 2020 e anticipato dalle smash hit “Contatto” e “La cura del tempo”.

Dal 10 marzo 2022 i negramaro torneranno in tour con Live Nation nei palazzetti con un’anteprima live il 17 settembre 2021 all’Arena di Verona per HEROES, il Festival a sostengo delle diversità e delle minoranze di genere, nel quale la band presenterà un set inedito di 20 minuti, piccolo assaggio dello show del prossimo anno.Queste le nuove date del tour indoor:10 marzo RDS Stadium RIMINI

12 marzo Pala Alpitour TORINO

16 marzo Palazzo dello Sport ROMA

17 marzo Palazzo dello Sport ROMA

22 marzo PalaBarton PERUGIA

23 marzo PalaPrometeo ANCONA

25 marzo Unipol Arena BOLOGNA

28 marzo Grana Padano Arena MANTOVA

1 aprile Mediolanum Forum Assago MILANO

2 aprile Mediolanum Forum Assago MILANO

9 aprile Nelson Mandela Forum FIRENZE

12 aprile Palapartenope NAPOLI

16 aprile Palasele EBOLI

18 aprile Palacalafiore REGGIO CALABRIA

20 aprile Palaflorio BARI

21 aprile Palaflorio BARI

27 aprile Zoppas Arena CONEGLIANO

30 aprile Kioene Arena PADOVA