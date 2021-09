LA PASTA FATTA IN CASA RIUSCITO SIMPATICO EVENTO ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO PISTICCI IN P.ZZA LA SALSA

di Michele Selvaggi

Una lodevole iniziativa quella della Pro Loco di Pisticci, del Presidente Beniamino Laurenza. Nei giorni scorsi infatti, ( venerdi 3 settembre ) nell’anfiteatro La Salsa ( Piazza Jonni Lombardi) dell’antico e suggestivo rione Dirupo, , è stato organizzato tutto un pomeriggio e una serata di allegria per ricordare, onorare e…. imparare, come speiga il tema dell’eventi: “ La pasta fatta in casa è un’arte e come tale va tramandata e tutelata”. Una bella partecipazione di pubblico interessato all’argomento, con la partecipazione di diversi anziani e giovani, per un simpatico e originale incontro intergenerazionale, abbastanza divertente, come dimostra la documentazione fotografica allegata, che è servita a far conoscere soprattutto alle nuove generazioni, abituate già al “tutto pronto “, quella che per secoli è stata un’arte portata avanti e con orgoglio, delle nostre nonne, bisnonne, mamme e sorelle: la pasta fatta in casa, preparata in tutti i mille modi che conosciamo. “Una esperienza abbastanza positiva e da ripetere” – come ha sottolineato Beniamino Laurenza, l’attivissimo presidente della associazione organizzatrice dell’evento non mancando, tra l’altro , di ricordare a tutti, il ruolo degli anziani nella società moderna, che rappresentano un valore inestimabile da proteggere e rispettare e da cui conoscere, imparare ed apprendere. Proprio dallo scambio tra anziani e le nuove generazioni quindi, è possibile che si possono sviluppare esperienze positive, ma anche significative che dimostrano come tutte le età della vita abbiamo qualcosa da donarsi vicendevolmente, attraverso un nuovo modo di pensare con scambio, relazione e condivisione di dialoghi, saperi, luoghi e affetti tra anziani e giovani. Un “ dieci e lode “ alla Pro Loco pisticcese e a chi la rappresenta, ma anche un voto abbastanza altissimo a chi ha contribuito alla ottima riuscita della speciale, riuscitissima manifestazione di questa ormai fine estate pisticcese.