Piazza Eraclea, arriva “Dogtoilet”: un regalo per gli amici a quattro zampe (e per i loro padroni)

Al servizio degli amici a quattro zampe e…dell’ambiente. Si chiama “Dogtoilet”, il nuovo raccoglitore e distributore di sacchetti per deiezioni canine, installato nei giorni scorsi nella centralissima Piazza Eraclea, nodo cruciale per la vita sociale della Città di Policoro. A donarlo all’Amministrazione Comunale di Policoro, l’Associazione culturale “Enzo Gallitelli: Vivere a colori”, impegnata da anni in progetti per il sociale. «Un gesto di grande senso civico e altruismo – ha affermato il primo cittadino, Enrico Mascia – che intende unire le esigenze fisiologiche dei cani a quelle ecologiche della città». «Considerata la sempre maggiore predisposizione della cittadinanza a prendersi cura degli amici a quattro zampe – conclude Mascia – a breve saranno installati altri dispositivi negli angoli più importanti della città».

