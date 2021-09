Nel giorno del suo compleanno Esce il nuovo singolo “FUORI È NOTTE” e annuncia il nuovo album in uscita il 24 Settembre

Oggi, 3 settembre, IL TRE copie 24 anni. Per festeggiare questa giornata esce il suo nuovo singolo inedito “Fuori è notte” e annuncia una versione deluxe del suo fortunato album d’esordio “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” che, dopo aver debuttato direttamente al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti, ha raggiunto la certificazione ORO.

“ALI – Ultima notte” questo il titolo della nuova versione contiene 6 brani inediti e uscirà il prossimo 24 settembre (in preorder da oggi link: https://iltre.lnk.to/Ali-UltimaNotte ).

I nuovi pezzi son nati dall’esigenza di scrivere tutto quello che il Tre ha vissuto in questo ultimo periodo dopo l’esordio discografico: il raccontare cosa prova un ragazzo di vent’anni a rincorrere il successo e poi ad ottenerlo.

Questo album è l’“ultimo” capitolo di ALI, un modo per chiudere un cerchio in vista di una nuova evoluzione e tutti pezzi contengono il tema della notte durante la quale i pensieri emergono e danno vita ad una spinta creativa.

Fin dall’inizio del suo percorso, da “Te lo prometto” a “Cracovia pt. 3”, singoli certificati PLATINO, o “Il tuo nome” (ORO) nelle sue canzoni IL TRE (nome d’arte di Guido Senia) continua ad affrontare i temi quali l’importanza per le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, il non ostentare lusso o fama, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni.