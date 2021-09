Matera, in arrivo una nuova ambulanza per il 118. La soddisfazione di Vizziello (FdI)

“Una nuova ambulanza al servizio della città di Matera e dell’intera provincia materana, con cui rafforzare il sistema di emergenza-urgenza ed offrire ai cittadini servizi migliori e più tempestivi, in grado, spesso, di salvare vite umane. Un sincero ringraziamento a quanti, come il Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza della Regione Basilicata Dott. Serafino Rizzo hanno reso possibile questo risultato.”

E’ quanto dichiara, in una nota, il Capogruppo di Fratelli d’Italia della Regione Basilicata Giovanni Vizziello.

“Il servizio di emergenza-urgenza rappresenta in un certo senso il biglietto da visita di un sistema sanitario”- spiega Vizziello- “costituendo spesso il primo punto di contatto del cittadino con il sistema di cure organizzato da una regione e”- prosegue Vizziello-“ poter disporre di una ulteriore ambulanza dotata di apparecchiature elettromedicali all’avanguardia, rappresenta una boccata di ossigeno vitale per un servizio, quello del 118, che costituisce un vero e proprio rompicapo per la nostra regione, caratterizzata da una notevole estensione territoriale e da una bassa densità demografica”.

“La rete dell’emergenza rappresenta un elemento fondamentale della sanità del territorio che ha dimostrato tutta la sua rilevanza proprio in occasione della pandemia a tutt’oggi in corso” -conclude l’esponente di Fratelli d’Italia- “e gli investimenti come quello realizzato dal Dipartimento regionale di Emergenza-Urgenza rappresentano una novità importante nella direzione di servizi sanitari più efficaci e di una migliore risposta assistenziale ai bisogni di salute dei cittadini”.