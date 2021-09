Marsicovetere, 03 Settembre 2021 – Anche il Comune di Marsicovetere aderisce all’iniziativa <<Il

Milite Ignoto, Cittadino d’Italia>>, promossa dal generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri

Rosario Aiosa, presidente del Gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare d’Italia (Movm) e

sostenuta dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dal Consiglio Nazionale

Permanente delle Associazioni d’Arma (Assoarma), dalla Confederazione Italiana – fra le

Associazioni Combattentistiche e Partigiane – ed infine dall’Associazione Nazionale dei Piccoli

Comuni d’Italia (ANPCI).

A cento anni dalla traslazione del Milite Ignoto al Vittoriano, che ricorrerà il prossimo 4 novembre

(Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate), si prevede il riconoscimento della

cittadinanza onoraria da parte di 7.904 Comuni d’Italia, perché <<quel soldato diventi concittadino

di ciascun italiano>>, ha affermato il generale Aiosa.

Il progetto si ispira al culto della memoria che continuamente recupera e tiene viva la storia di un

Paese, non vanificando le epoche storiche attraversate e gli avvenimenti ad esse connessi, attraverso

cui si è consolidata la sua cultura e la sua identità. Alla base del coinvolgimento dei Comuni di

tutta Italia vi è la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica ed invitarla a non dimenticare le

sofferenze di chi ha reso grande l’Italia, dandole una sua organizzazione istituzionale e

l’ordinamento politico di una Repubblica democratica, mediante il sacrificio di tanti soldati, giovani

e meno giovani, che hanno donato la loro vita per la patria, a prescindere dalle previsioni risolutorie

dei conflitti armati. In particolare, quello offerto in nome dell’unità nazionale per scacciare

l’invasore e l’oppressore impero austro-ungarico. La disfatta di Caporetto diventa, così, l’evento

emblematico di questo percorso – anche in virtù della conseguente perdita di vite umane – un

conflitto bellico disastroso che – guidato dal generale Cadorna – fu una vera disfatta per le nostre

forze militari. È così che il Milite Ignoto diventa il simbolo per antonomasia. Non ha un nome o un

volto specifico, ma ha i nomi ed i volti dei tanti soldati morti in guerra. Non è del Sud d’Italia né del

Nord d’Italia, è semplicemente italiano.

In Basilicata hanno già aderito all’iniziativa otto Comuni: Policoro, Avigliano, Gorgoglione,

Grottole, Missanello, San Chirico Nuovo, Castelmezzano, Potenza. Anche la Giunta comunale di

Marsicovetere, nei giorni scorsi, ha convintamente conferito l’onorificenza al Milite Ignoto.



