Pisticci: È Pasquale Tuccino il candidato Sindaco del centrodestra

I referenti cittadini di Forza Italia, Lega e Noi con l’Italia annunciano la candidatura a Sindaco dell’avvocato Pasquale Tuccino.

“Il centrodestra ha individuato in Pasquale Tuccino la persona più adatta a operare nell’interesse della comunità pisticcese. È necessario che la vera politica torni a gestire la cosa pubblica ponendosi il solo obiettivo di far rinascere Pisticci. L’avvocato Tuccino, uomo che sempre si è speso per la propria comunità, metterà a disposizione non solo la propria esperienza ma anche quella caratura umana necessaria agli uomini delle Istituzioni.

Nei prossimi giorni presenteremo ai concittadini le proposte programmatiche attraverso le quali puntiamo al rilancio dell’intero territorio.”

I referenti cittadini

Forza Italia

Lega

Noi con l’Italia