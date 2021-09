IL FERMI DI POLICORO AL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE SCOLASTICA DI VALDOBBIADENE

Interverrà all’evento anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

POLICORO – Sarà il presente anche il Ministro Patrizio Bianchi al Festival nazionale dell’Innovazione Scolastica in programma a Valdobbiadene (Treviso) tra il 4 e il 5 settembre.

E ci sarà anche la Basilicata. A rappresentarla, nel corso del nuovo grande evento scolastico nazionale, sarà l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Policoro( MT).

“Motivo di particolare orgoglio – spiega la Dirigente Giovanna Tarantino, che già era intervenuta alla web conference di presentazione dell’iniziativa – è il fatto di essere stati selezionati con una withe card, sulla base del riconoscimento del pregresso lavoro sull’innovazione, che ci colloca ormai in una cornice di riconoscimento nazionale da qualche anno”.

Il Fermi presenterà l’esperienza innovativa del Service Learning “Meteo Fermi”, un percorso che coniuga esigenze di apprendimento disciplinari con le istanze dell’apprendimento a servizio della comunità.

“L’iniziativa – spiega ancora la Dirigente – ha come finalità le attività di apprendimento degli studenti, ma al contempo offre un servizio effettivo ai residenti- e non – del Comune, alla Protezione Civile. Un esempio utile di come la scuola possa essere fattore di crescita e risorsa non solo per i suoi studenti ma per tutto il territorio della costa ionica”.

Assieme alla Dirigente Tarantino saranno a Valdobbiadene, per l’illustrazione del progetto, le insegnanti Antonietta Manfredi e Alessia De Vita.

Il Ministro Bianchi interverrà sabato 4 settembre, alle ore 17.45, alla tavola rotonda sul tema “Prospettive, condizioni e strumenti per l’innovazione scolastica”. “La mission del Festival – hanno spiegato i promotori in una nota – è quella di mettere in risalto le buone pratiche, dare voce alla scuola creativa e proattiva, connettendo esperienze didattiche e formative cresciute dal basso”.