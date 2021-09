Il cantautore e producer BLACKBEAR su Radio Laser / TV 835 da venerdì 3 settembre

Il cantautore e producer multiplatinoBLACKBEAR In radio da venerdì 3 settembre con il nuovo singolo”@ MY WORST”

estratto dall’ultimo EP “MISERY LAKE”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 3 settembre “@ MY WORST”, il nuovo singolo del cantautore e producer multiplatino BLACKBEAR. È online anche il videoclip del brano: https://youtu.be/xIOjqTRYZwg

Dal sound pop accattivante e immediato, “@ my worst” è contenuto nell’ultimo Ep del artista alt-pop “MISERY LAKE”(ALAMO/Columbia Records), disponibile in digitale dal 13 agosto.

L’Ep include anche il precedente singolo “u love u” con l’hitmaker Tate McRae e 4 inediti da cui emerge la tipica cifra stilistica di blackbear, che mescola sapientemente testi onesti, ritmi condagiosi e produzioni pop taglienti.

Blackbear ha inaugurato il 2021 raccogliendo 2 nomination ai Billboard Music Awards (“Top Rock Song”) e 2 nomination agli iHeartRadio Music Awards (“Best New Pop Artist” e “Alternative Rock Song of The Year”). Traguardi importanti che arrivano dopo un 2020 in cui il suo talento è esploso con il successo di vari singoli, tra cui il 3X PLATINO “hot girl bummer”.

Dal suo ingresso sulla scena a metà 2010, il cantautore e produttore multiplatino blackbear ha iniziato subito a farsi notare superando ogni aspettativa, mettendo insieme il suo umorismo tagliente e la sua scrittura fresca e schietta ad emozioni profonde e sincere. Mixando pop, hip-hop e alt-R&B, l’artista di Los Angeles ha pubblicato 5 album in studio solo negli ultimi 6 anni, tra cui “ANONYMOUS” (2019) e “everything means nothing” (certificato ORO nel 2020).

Ipercreativo ed incredibilimente prolifico, blackbear ha collaborato con artisti del calibro di Pharrell Williams e Linkin Park e a brani di successo, come il singolo 6X PLATINO “Boyfriend” di Justin Bieber.