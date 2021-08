Il Comune di Pulsano rilancia quest’estate

“PULSANO BOAT – Emozioni sul mare”

Tutto esaurito per la serata di inaugurazione!

L’associazione Due Mari WineFest (manifestazione di riferimento del vino a Taranto dal 2016) con la collaborazione della Jonian Dolphin Conservation sbarca per il secondo anno anche a Pulsano con “PULSANO BOAT – Emozioni sul mare”, evento che gode del patrocinio del Comune di Pulsano.

Un’occasione imperdibile, non solo per godere della bellezza della nostra litoranea, ma anche per abbracciare temi come la valorizzazione della mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente.

Non a caso, durante la serata saranno utilizzate stoviglie compostabili e sarà fatta la raccolta differenziata.

Oggi, 31 agosto, ci sarà la serata di inaugurazione che ha registrato il soldout per entrambi i turni previsti: uno alle 18,30 e l’altro alle 21,00.



L’escursione a bordo dei catamarani della Jonian Dolphin Conservation, avrà durata di 2 ore e si snoderà, partendo dalla Baia del Pescatore, fino a Lido Silvana accompagnando gli ospiti in un “viaggio” suggestivo che coinvolgerà tutti i sensi grazie alla musica dal vivo a cura di Noemi Marchitelli e Liborio Scavone, la degustazione di alcuni dei migliori prodotti agroalimentari ed enologici pugliesi – tra cui i prodotti caseari di InMasseria e i vini di Tenute Tocci – e, infine, il piatto preparato da La Baia del Pescatore.

“Dopo la I edizione dello scorso anno abbiamo accolto con piacere la proposta del Due Mari WineFest di riproporre Pulsano Boat, che permette di promuovere le bellezze del nostro mare

all’insegna del rispetto dell’ambiente e della mobilità sostenibile – commenta Fabrizio Menza, assessore all’ambiente per il Comune di Pulsano -. Si spera che Pulsano Boat possa negli anni continuare a riproporsi e diventare una realtà costante per le nostre stagioni estive”.

“Con Pulsano Boat abbiamo la possibilità di apprezzare il nostro mare da una prospettiva diversa e di valorizzare i percorsi di mobilità sostenibile su cui questa amministrazione punta dai primi giorni del mandato”, chiosa il sindaco di Pulsano Francesco Lupoli.



Per info: 349 8784615 oppure duemariwinefest@gmail.com