Amministrative Pisticci: raggiunto accordo per candidatura di Vito Di Trani

La coalizione civica, composta dalle liste Di Trani Sindaco, Forum Democratico,

Pisticci in Comune e Lista dei Cittadini, dichiarano di aver raggiunto l’accordo politico

programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre e

comunicano la convergenza sulla candidatura a Sindaco del dott. Vito Anio Di Trani.

L’ esperienza amministrativa, il forte legame con il territorio, il senso di

responsabilità e la visione progettuale, sono gli elementi caratterizzanti la

coalizione.

Le donne e gli uomini, che compongono le liste dell’alleanza, ritengono che Pisticci

abbia la necessità di ritrovarsi attorno a persone e politiche che abbiano come

obiettivo comune l’interesse collettivo e la crescita del territorio e hanno individuato

nella persona del Dott. Di Trani il profilo ideale che possa guidare il progetto di

rinascita e ripresa dell’intero territorio pisticcese.

Nei prossimi giorni la coalizione presenterà alla comunità i candidati e le linee

programmatiche da arricchire con il contributo dei cittadini, degli imprenditori, dei

commercianti, degli artigiani, dei liberi professionisti, delle associazioni culturali, di

quelle che operano nel sociale e di tutti coloro che hanno a cuore il futuro della

comunità pisticcese.

Lista Di Trani Sindaco

Forum Democratico

Pisticci in Comune

Lista dei Cittadini