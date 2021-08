Rafforzamento campagna screening. Al via il progetto ASM “COVID-19 Free Area”.

Nella Montagna Materana, venerdì 27 agosto 2021, ha preso avvio il programma di screening “COVID-19 Free Area”, campagna di prevenzione annunciata nelle scorse settimane, organizzata dalla Regione Basilicata e ASM, predisposta in collaborazione con i 31 Comuni del materano, per le categorie a rischio e maggiormente esposte, non tralasciando le aree a maggiore vocazione turistica e balneare, al fine di contenere i trend di trasmissione della varianti, il significativo aumento dei casi giornalieri in tutte le fasce d’età, con maggior incidenza nella categoria under 50 anni, ed i relativi rientri da fuori Regione.

In virtù della sinergia con il Sindaco del Comune di San Mauro Forte, Francesco Diluca, e la Protezione Civile Comunale, circa il 15% degli abitanti è stato sottoposto a test con tamponi biomolecolari gratuiti, superando i 180 tamponi eseguiti, su base volontaria, in modalità drive through presso il Distretto Sanitario dal team ASM, composto da personale medico delle Unità Speciali COVID-19 di Stigliano e Tricarico ed infermieristico aziendale.

Il Sindaco Diluca, a margine dell’attività, ha dichiarato “in poche ore, grazia alla collaborazione con l’ASM, è stato possibile predisporre la campagna di screening per ricerca SARS-CoV-2 volta alla rilevazione e tracciamento di eventuali contagi della popolazione residente e di rientro dalle vacanze. Desidero ringraziare il Commissario Straordinario Dr.ssa Sabrina Pulvirenti ed il Direttore Sanitario Aziendale Dr. Giuseppe Magno, per aver garantito attenzione immediata al nostro territorio ed il team medico in loco con i volontari della Protezione Civile per la professionalità nell’organizzazione del servizio ed accoglienza verso quanti si sono recati ad effettuare i tamponi, garantendo rapidità e sicurezza. In ultimo, ringrazio tutta la cittadinanza che ha risposto numerosa, ribadendo costante attenzione al rispetto delle norme anticontagio”.

Le campagne di screening, afferma l’ASM saranno organizzate in tutto il territorio provinciale, permanendo la possibilità di accedere alla piattaforma aziendale online per prenotare gratuitamente i tamponi presso le Sedi di Matera, Policoro, Stigliano, Tinchi e Tricarico.