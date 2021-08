L’ELETTRA PARLA ARGENTINO CON AMENGUAL

Il centrocampista rossoblù arriva a Marconia carico di entusiasmo: “Ottimo impatto con l’ambiente”

L’Elettra Marconia è lieta di annunciare l’ingaggio del centrocampista argentino Ignacio Amengual.

Il sudamericano, classe 95’, è approdato in Basilicata direttamente dalla Romania, dove era impegnato con la maglia dell’Inainte Modelu nel terzo campionato nazionale. In precedenza, Amengual ha accumulato diverse esperienza in Argentina, nella Primera Division Liga Cordobesa e nel Torneo Federal B.

Dotato di buona tecnica e metronomo della mediana, Amengual è al lavoro con l’Elettra già da una settimana: “L’accoglienza è stato molto calorosa, mi sto ambientando bene in un ambiente positivo e ricco di giovani. L’allenatore ci sta sottoponendo ad allenamenti duri e sta cercando di trasmetterci il suo credo tattico, così da poter arrivare preparati alle partite di campionato. A Marconia vivrò la prima esperienza italiana: sono molto curioso di conoscere la realtà della Basilicata e, naturalmente, metterò a disposizione del gruppo tutte le mie qualità per contribuire a vivere un campionato interessante e ricco di soddisfazioni”.

Bienvenido, Ignacio!