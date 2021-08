GLI INFAMI E LA MACCHINA DEL FANGO.

Lo schema è noto: appena cerchi di fare un po’ di chiarezza, appena fornisci fondamentali informazioni ai cittadini su fatti e circostanze di interesse comune, magari anche mettendo in luce il fatto che una ditta locale esegue lavori pubblici non avendo i richiesti requisiti, oppure ne metti in discussione le modalità con le quali “interpreta” i lavori da eseguire, parte la macchina del fango, che ha l’unico obiettivo di fermarti con la calunnia, l’ingiuria e la ricostruzione diffamatoria di fatti e circostanze.

Invito queste persone a studiarla bene la mia storia.

Io non sono uno che indietreggia o che si fa intimidire da due infami senza attributi.

Se avete il coraggio, toglietevi la maschera e dite apertamente ciò che avete da dire su persone, fatti e circostanze. Altrimenti tornate nei luoghi in cui solitamente razzolate: le fogne.

Questo paese ha bisogno di buoni maestri, non di imprenditori mafiosi.

Il mio riferimento culturale si chiama Adriano Olivetti.

Totò Riina il vostro?

Francesco Di Benedetto