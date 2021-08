MANNARINO in radio da oggi venerdì 27 agosto “CANTARÉ”

Un inno alla voce per chi non ha voce



«Questa vita che grida da sola mentre canta in un coro»



Il brano anticipa il nuovo album V in uscita il 17 settembre

Esce venerdì 27 agosto in radio e in digitale “CANTARÉ” di MANNARINO il brano-inno che anticipa l’album V (Polydor/Universal Music Italia) che sarà disponibile dal 17 settembre.

Scritto da MANNARINO – e prodotto dallo stesso Mannarino insieme a Joey Waronker (Beck, REM, Atoms For Peace) e Iacopo Brail Sinigaglia, mixato da Michael H. Brauer agli Electric Lady Studios di New York – CANTARÉ è un inno alla voce per chi non ha voce.

Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel prossimo album V, il disco più politico e visionario della sua carriera dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana.

MANNARINO è considerato uno degli artisti italiani contemporanei di maggior valore, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André. Attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e testi intrisi di poesia, si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni. Con i suoi precedenti 4 album ha già consegnato alla musica dei grandi classici come “Me so’ mbriacato”, “Statte Zitta” e “Vivere la vita”. Con l’ultimo album “Apriti Cielo” è arrivata la definitiva consacrazione: il disco di platino e un tour che ha superato le 150mila persone. Nel gennaio 2020 è stato il primo e unico artista italiano ad essere invitato a suonare come ospite d’onore al Musée d’Orsay di Parigi.