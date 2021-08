Lunedi 30 Agosto 2021, Pisticci ospiterà uno degli eventi culturali più importanti degli ultimi anni.

Enrique Munoz, chitarrista spagnolo di chiara fama , incanterà la platea prevista alle ore 21 in Chiesa Madre.

Il concerto, organizzato dalla Fondazione Progetto Musica Basilicata , in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Pisticci e, con il contributo del parroco Don Rosario, chiuderà l’estate culturale con un recital di assoluta qualità artistica.

Nato in Spagna , Munoz è uno dei chitarristi classici più attivi nel campo concertistico e discografico internazionale , docente universitario e commissario in numerosi concorsi internazionali.

Un evento da non perdere assolutamente, sia per i musicofili e i tanti appassionati della grande musica, ma soprattutto per le nuove generazioni , affinchè la grande arte possa inculcare sempre lo spirito e la cultura del “bello”.

La Fondazione “Progetto Musica Basilicata” è nata nel 2016 ad opera di due comuni: Scanzano Ionico e Montalbano Ionico che sono i soci fondatori. Successivamente sono entrati a far parte della Fondazione anche i comuni di Tursi e Sant’Arcangelo e Pisticci che ne diventano soci benemeriti.

Questi ultimi mettono a disposizione contenitori per la formazione musicale dei ragazzi: la “Torretta Sansanelli” nel pieno centro storico di Sant’Arcangelo e l’aula musicale della scuola elementare di Tursi, e il presso sito in Piazza Elettra di Marconia ,oltre che la storica sede principale di Scanzano dove tantissimi ragazzi locali e non solo studiano e possono studiare attraverso un percorso altamente qualificato di formazione musicale professionale partecipando ai corsi preaccademici di indirizzo fino alla possibilità di entrare in conservatorio dopo il diploma di maturità e dopo aver terminato il percorso accademico che possono realizzare dentro queste due strutture.

Fondazione Progetto Musica Basilicata