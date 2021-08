La Murgia di Passi e di Versi. Passeggiata letteraria

Venerdì 3 settembre ore 18.00

Agriturismo Coppa – Ruvo di Puglia

Nell’ambito del Festival del km 0 per una economia di prossimità, mostra mercato di aziende e prodotti locali di eccellenza, che si terrà presso l’agriturismo Coppa, in agro di Ruvo di Puglia il 3 e 4 settembre 2021, l’associazione culturale In folio propone la passeggiata letteraria “La Murgia di Passi e di Versi”.

Un percorso poetico – letterario di 3 km circa nello splendido paesaggio marnitico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia tra suggestioni di colori, profumi, echi di versi sospesi nel tempo magico che precede la sera. Vittorio Bodini, Rocco Scotellaro, Rina Durante, sono solo alcuni nomi dei poeti e scrittori del Sud le cui liriche leggeremo lungo un sentiero che racchiude in se le caratteristiche geomorfologiche dell’Alta Murgia. Alterneremo cammino e lettura di poesia del Sud con uno speciale omaggio alla poetessa Biagia Marniti.

La passeggiata ha una durata di circa 1 ora ed è rivolta a un numero massimo di 20 partecipanti. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail infolio.associazione@gmail.com oppure al numero 3456383783.

Ritrovo presso Agriturismo Coppa S.P. 238 Trani – Gravina Km 26,600 alle ore 17.45 con inizio della passeggiata alle ore 18.00

E’ consigliato abbigliamento comodo da escursione (pantaloni lunghi, scarpe da ginnastica o da trekking).

L’evento è realizzato nel rispetto delle disposizioni anti – covid.In allegato la locandina dell’evento



In folio Associazione Culturale