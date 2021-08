J-Ax da oggi Venerdì 27 Agosto è disco novità su Radio Laser con “Sono un fan”

Nuovo singolo estratto dal progetto discografico “SurreAle”in uscita oggi .



“Sono un fan” è un’esplosione di positivitàdedicata a tutti quelli che si sentono fan – prodotto dall’equipe di produzione multiplatino ITACA, fondato da Merk & Kremont, e Simon Says Da oggi, Venerdì 27 Agosto, è in radio “Sono un fan”. Il nuovo singolo di J-Ax estratto dal nuovo progetto discografico “SurreAle” in uscita oggi.

Il brano è un inno pop dedicato a tutti coloro che si sentono fan in cui J-Ax elenca senza sosta tutte le sue passioni, le cose magiche della vita. Nel singolo, prodotto da ITACA e Simon Says, convivono la pop culture e la cultura d’élite, con uno sguardo alle contaminazioni provenienti dall’estero senza mai perdere di vista l’italianità.

